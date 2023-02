Vomero, alla Festa della Donna un momento di relax alla Spa urbana di Beauty Queen

A Napoli la spa urbana di Beauty Queen, in pieno centro in via Bernini al Vomero, dedica la giornata a tutte le donne offrendo la possibilità di riservare per un’ora e mezza la spa fino a tarda serata, con la possibilità di un ultimo ingresso fino alle 22.

Chiacchiere, luce soffusa, un calice di bollicine italiane e già si allentano tensioni e malumori.

La sauna finlandese, il bagno turco, la piscina idromassaggio, la grotta del ghiaccio e le docce emozionali concorrono a creare un momento di assoluto relax senza andare troppo lontano. Qui il concetto romano di Salus per aquam è centrale nell’esperienza: l'acqua rilassa attraverso l'idromassaggio, è energizzante, depurativa e tonificante con la grotta del ghiaccio.

L’utilizzo esclusivo della spa con kit spa e calice di benvenuto (per un minimo di 3 persone) costa a partire da 39 euro pp. Informazioni e prenotazioni allo 081 5581970 Su richiesta è possibile aggiungere una degustazione di sushi. La urban spa di Beauty Queen con il suo piccolo percorso benessere è aperta ogni giorno con la possibilità di personalizzare l’esperienza.

Beauty Queen dal 2012 è cultura del benessere

Con due sedi a Napoli, al Vomero in via Bernini, e a Chiaia in piazza dei Martiri, si distingue per un’offerta esclusiva che coniuga beauty technology, ricerca e cosmetica neurosensoriale, proponendo trattamenti all’avanguardia e un metodo innovativo, forte di una equipe altamente specializzata e di macchine di ultima generazione.

Beauty Queen Vomero è un centro polifunzionale di 600 mq dove trovano spazio un’area benessere e Spa, spazio per allenamento personalizzato e guidato, postazioni nails e cabine per trattamenti viso e corpo. Beauty Queen Chiaia è la Beauty clinic boutique al primo piano dell’elegante Palazzo Partanna di Chiaia: uno spazio di 200mq con 5 cabine-suite e un panoramica lounge con angolo tisaneria.

Beauty Queen Chiaia Piazza dei Martiri 58 | T. 081 3935585 - 331 784 2204 Beauty Queen Vomero Via G.L. Bernini 68 | T. 081 5581970 - 331 789 7990 www.beautyqueenspa.it | info@beautyqueenspa.it