Anna Tatangelo si sposa con Mattia Narducci? Giallo a Sora. «Lo confermano alcuni amici»

Anna Tatangelo si sposa con Mattia Narducci? L'indiscrezione è stata raccontata da Nuovo Tv, che ha riportato i rumors di alcuni amici di lei. La cantante e conduttrice di "Scene da un matrimonio", programma di Canale 5, potrebbe presto indossare l'abito da sposa e diventare lei la protagonista. Per Anna Tatangelo si tratterebbe del primo matrimonio, dopo essere stata legata a Gigi D’Alessio dal 2005 al 2020. Una storia d’amore che aveva fatto sognare i fan ma che era giunta al capolinea in seguito ad alcune vedute di vita diverse, senza che i due diventassero mai marito e moglie. In realtà, però, fonti vicine alla famiglia Tatangelo smentiscono la notizia nata dalla rivista e ripresa poi da diverse testate. Per le nozze, quindi, sarebbe ancora presto.

Anna Tatangelo, passione in piscina con il modello Mattia Narducci: le foto "bollenti"

Chi è Mattia Narducci

Mattia Narducci è un 26enne padovano con una carriera da modello in famosi brand tra cui Armani, Dolce e Gabbana, Guess e Brunello Cucinelli.

I due hanno trascorso le vacanze insieme, tra Porto Ercole e Forte dei Marmi. La differenza di età (10 anni) non è stato un problema, e tra lui e Anna Tatangelo il feeling è altissimo.

«Questo ragazzo di dieci anni più giovane la fa sentire la donna più amata e desiderata del mondo», ha raccontato il settimanale "Chi". A quanto pare il ragazzo l’avrebbe colpita per il suo romanticismo e il suo atteggiamento galante. «Non solo perché non resiste alla sua bellezza, ma anche perché sa esserci anche quando non c'è, mandandole pensieri, rose rosse e peluche, mentre si trova a Londra o a Parigi a scattare qualche servizio di moda, o pubblicando su Instagram messaggi romantici per dirle quanto gli manchi».