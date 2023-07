Antonella Fiordelisi, Fabrizio Corona pubblica un video privato sui social: «Apri le...». E lei chiama gli avvocati

Fabrizio Corona è tornato a far parlare di sé sui social. Dalla morte di Silvio Berlusconi, l'ex re dei paparazzi ha iniziato a sposorizzare il suo canale Telegram dove, a sua detta, «vengono svelati tutti i segreti delle celebrità, senza filtri e senza veli. Solo la verità». Il canale è a pagamento e promette degli scoop incredibili, soprattutto dopo l'uscita di scena da Pomeriggio 5 di Barbara d'Urso.

Negli ultimi giorni, Fabrizio Corona ha diffuso su Instagram un video in cui raccoglie alcune delle domande più inopportune e inaspettate che ha fatto ai volti dello spettacolo, tra cui anche Antonella Fiordelisi, ex gieffina dell'ultima edizione del GfVip. Dopo la diffusione del video integrale sul canale a pagamento Telegram, in molti hanno notato un'esternazione molto inopportuna e fuoriluogo che ha messo in imbarazzo Antonella. La modella è dovuta intervenire per vie legali, vista la gravità della situazione.

Andiamo a vedere che cosa è successo.

Mi trovavo nella clinica di un mio amico per eseguire un trattamento medico.

Non ho autorizzato in alcun modo l’ingresso di terzi, la registrazione di contenuti video ne tantomeno la diffusione degli stessi.

Invito chi ha pubblicato tali contenuti senza il mio consenso e a mia… — Antonella Fiordelisi (@Anto_Fiordelisi) July 7, 2023

Fabrizio Corona ha pubblicato un video privato, sul suo canale a pagamento Telegram, che lo vede entrare nello studio del chirurgo plastico delle vip ed ex concorrente del GfVip, Giacomo Urtis, mentre è intento in una consulenza con Antonella Fiordelisi. Fabrizio entra nello studio e, vedendola, le chiede: «Quanti calciatori ti hanno scritto? Dimmi la verità» e, alla sua risposta negativa, lui ha insistito maggiormente: «Dai, dimmi con quanti calciatori sei stata».

Ma il peggio arriva un attimo dopo. Fabrizio Corona inizia a scrutare Antonella Fiordelisi per poi dirle: «Apri un attimo le cosce? Ma sei sprecata per Edoardo Donnamaria!». L'ex gieffina, visibilmente in imbarazzo gli risponde con un "no" secco.

Antonella Fiordelisi, dopo essere venuta a conoscenza della diffusione di questo video, che sarebbe dovuto rimanere privato, o meglio ancora, cancellato definitivamente, ha deciso di agire per vie legali. La modella ha pubblicato un selfie dallo yatch su cui si trova, mentre sta trascorrendo alcuni giorni di vacanza con gli amici, dove scrive: «Ma perché anche in vacanza devo chiamare gli avvocati?»

Su Twitter l'ex gieffina ha chiesto a chiunque sia in possesso di quel video di non diffonderlo e ha precisato: «Mi trovavo nella clinica di un mio amico per eseguire un trattamento medico. Non ho autorizzato in alcun modo l’ingresso di terzi, la registrazione di contenuti video né tantomeno la diffusione degli stessi.

Invito chi ha pubblicato tali contenuti senza il mio consenso e a mia insaputa a rimuoverli, chi si è reso responsabile di tali condotte ne risponderà nelle sedi più opportune».

Che cosa farà Fabrizio Corona? Risponderà all'accusa o continuerà a pubblicare materiale inedito per il suo canale a pagamento su Telegram?