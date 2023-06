Antonella Fiordelisi, la gaffe su Instagram: «Avete apprezzato le mie doti canoniche». I fan: «Ora anche suora?»

Antonella Fiordelisi, dopo avere archiviato definitivamente la storia d'amore con l'ormai ex fidanzato Edoardo Donnamaria, è tornata a vivere in pianta stabile e Milano. L'influencer ed ex gieffina ha confidato ai follower che sta lavorando a moltissimi progetti, alcuni dei quali hanno a che fare con la musica. Antonella, infatti, per migliorare anche sul lato canoro sta prendendo lezioni di canto e di dizione. Nelle ultime storie che ha pubblicato ha, però, commesso un errore grammaticale che non è certo passato inosservato agli utenti social.

Antonella Fiordelisi è molto attiva sul proprio profilo Instagram, tanto che, quando Edoardo Donnamaria si espresse sulla fine della loro storia, disse che la modella viveva in modo tossico i social.

L'ex protagonista del Gf Vip ha pubblicato alcune storie in cui spiega ai fan: «Si vede che sto vivendo da sola? Pur di riempire la giornata mi sono anche messa a cantare. Ma si sente che sono migliorata nella dizione oppure no? Cioè, dopo tutti questi sacrifici che sto facendo, spero in un leggero miglioramento. Comunque detto questo, ho visto che avete apprezzato anche le mie doti canoniche e, quindi, potrei anche cercare di cantare per voi qualche canzoncina».

I follower di Antonella si sono subito accorti della gaffe: invece di dire canore ha detto canoniche, e gliel'hanno fatto notare con alcuni commenti. Qualcuno ha scritto: «Adesso è diventata anche suora» oppure «Prima di fare dizione o cantare, impara a parlare».

Antonella Fiordelisi non rinuncia mai ad apparire sui suoi profili social e, infatti, si riprende anche mentre fa la doccia. In uno degli ultimi video pubblicati, l'ex gieffina spiega quanto sia impegnata in questo periodo e, poi, scrive: «In vacanza non si va mai».