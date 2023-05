Antonella Fiordelisi è stata costretta a chiudere il suo profilo Twitter perché gli hater hanno iniziato ad accusarla di essere stata la persona che ha fatto lasciare Oriana Marzoli e Daniele Del Moro. Antonella è stata una delle protagoniste indiscusse dell'ultima edizione del Grande Fratello Vip. Durante il suo percorso nella casa più spiata d'Italia ha conosciuto Edoardo Donnamaria, con il quale ha intrapreso una relazione che va a gonfie vele anche al di fuori della casa.

Durante la permanenza nel reality condotto da Alfonso Signorini si è scontratata molte volte con un'altra protagonista di quell'edizione, Oriana Marzoli.

Le due ragazze hanno entrambe due fandom (gruppi di fan affiatati) molto numerosi e pronti a sostenere le loro due beniamine anche all'esterno del programma, come stanno dimostrando adesso che il Gf Vip è volto al termine.

Oriana Marzoli ha intrapreso una relazione con Daniele Dal Moro, anche lui ex concorrente del reality, ma ultimamente sembra che i due si siano lasciati e i fan degli Oriele (nome della coppia Oriana e Daniele) non hanno esitato ad incolpare Antonella Fiordelisi e hanno iniziato ad attaccarla su Twitter. La giovane influencer i è vista così costretta a chiudere il suo profilo.

you are too obsessed 😁 ma d’altronde sono abituata.. pic.twitter.com/aQVOqElPad — Antonella Fiordelisi (@Anto_Fiordelisi) May 28, 2023

Antonella Fiordelisi ha deciso di chiudere il suo profilo Twitter a causa degli insulti che i fan di Daniele Dal Moro e Oriana Marzoli le stanno rivolgendo perché la loro coppia, pare, si stia lasciando e loro sono convinti che la colpa sia di Antonella.

Prima di ritirarsi dalla piattaforma di microblogging, tuttavia, l'influencer romana ha pubblicato un tweet ironico in cui dice «You're too obsessed. Ma d'altronde sono abituata».

Mi allontano dai social per un giorno. Tornerò domani promesso🫶🏻 — Antonella Fiordelisi (@Anto_Fiordelisi) May 28, 2023

Antonella Fiordelisi ha deciso infine di chiudere il suo profilo social perché le accuse stavano diventando troppo dure e, per il suo benessere, ha pubblicato il seguente tweet, promettendo che domani tornerà per i suoi fan e per il lancio dei suoi gioielli.