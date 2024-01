Belen, frecciatina agli ex? «Invece di cercare il successo, cerca il valore»

Belen Rodriguez si sta godendo il sole e il caldo dell'Argentina insieme alla sua famiglia. Nonostante la showgirl si stia riposando e rilassando, in questi giorni, è anche molto attiva sul proprio profilo Instagram, infatti, pubblica moltissime storie durante il giorno. Una, in particolare, ha attirato l'attenzione dei suoi fan che si sono chiesti se non fosse l'ennesima frecciatina rivolta agli ex Stefano De Martino e Antonino Spinalbese.

Belen Rodriguez non si è lasciata nel modo migliore con i suoi due ex, che sono anche papà dei suoi bambini, Stefano De Martino e Antonino Spinalbese. Il primo è stato un grande amore, come da lei ammesso, ma che l'ha fatta soffrire molto a causa dei presunti tradimenti e delle numerose separazioni. Il secondo è stato un amore importante che le ha regalato Luna Marì ma che, allo stesso tempo, è finito a causa di incompatibilità di pensiero come, più volte, Antonino raccontò al Grande Fratello Vip. Inoltre, proprio con quest'ultimo, le cose non sono migliorate nell'ultimo periodo, anzi...

sono precipitate.e l'ex gieffino si sono scontrati suia colpi di storie minatorie e la discussione è finita con lei che ha dato appuntamento a lui in tribunale. Per tutti questi motivi, idella showgirl pensano che una delle ultime storiesia riferita proprio ai due. Nell'immagine si legge: «Invece di cercare di essere una persona di successo, cerca di essere di valore». Ad esempio,non è un personaggio noto dello showbiz, però, è sicuramente stato l'uomo che ha fatto tornarea sorridere.

Intanto, Belen si sta proprio divertendo in Argentina: gioca a bowling con Santiago, corre e ride sulla spiaggia insieme a Luna Marì e si innamora sempre di più del suo Elio che non la lascia mai e compare in quasi tutti i suoi scatti social.