Bianca Balti compie 40 anni, festa di compleanno da Cracco con Marco Mengoni, Giulia Salemi e tanti vip. L'abito di cristalli e piume divide i fan

Bianca Balti ha festeggiato 40 anni con una festa incredibile insieme a tantissii ospiti famosi, in centro a Milano. Quaranta anni di vita, di cui 20 di carriera da top model sulle passerelle più importanti del mondo, l'ex angelo di Victoria's Secret ha dimostrato di essere ancora quella ragazza che sa divertirsi e festeggiare insieme ai suoi amici e alla figlia più grande Matilde, di quasi 18 anni.

La location scelta per il super party a tema "Bianchissima" (quindi tutti vestiti di bianco) è stato il ristorante di Cracco in galleria a Milano e per l'occasione erano presenti proprio tutti.

Andiamo a scoprire qualcosa in più sulla festa che in molti hanno definito «esagerato».

Gli invitati Vip

Bianca Balti vive la sua vita divisa tra Los Angeles, Milano e Parigi e per i suoi 40 anni ha voluto invitare proprio tutti e riunirli in una cornice magica: il ristorante di Carlo Cracco nella galleria Vittorio Emanuele II. Tra gli invitati più famosi erano presenti Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli, Marco Mengoni ed Emis Killa, ma non solo. Anche personalità della moda come Gilda D'Ambrosio e Giorgia Tordini, fondatrici di The Attico, brand di lusso, e dei media del giornalismo fashion come la direttrice di Grazia, Silvia Grillo.

Tantissime le sorprese durante la festa, ma la scritta sulle torte hanno avuto di sicuro un ruolo molto importante e sono lo specchio della perosnalità ironica e sprizzante della top model.

Sulla prima torta, infatti, c'era scritto "Quaranta e ancora non capisco le battute" e "Troppo giovane per il botox".

Il look audace

Bianca Balti ha creato molto scalpore quando si è mostrata vestita solo di cristalli e piume per accogliere gli "-anta" nel modo più sexy e iconico possibile. Gilda D'Ambrosio e Giorgia Tordini, fondatrici di The Attico, hanno creato personalmente questo abito non abito trasparente per mettere in mostra il fisico statuario della top model.

Sui social, tuttavia, la scelta audace sembra non essere stata approvata perché «non è elegante, è nuda».