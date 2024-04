Chiara Ferragni abbandona i vecchi brand e va in gita a Capalbio con l'amico Angelo Tropea: Leone e Vittoria con i cuginetti da Fedez

Chiara Ferragni in viaggio per un weekend con gli amici alla scoperta della natura, ma soprattutto, della serenità perduta dopo un periodo difficile. Pesano i problemi giudiziari seguiti al Pandoro gate, la perdita di consenso e soprattutto la crisi coniugale con Fedez. Lei, nonostante le stoccate del compagno (recentemente ospite a Belve), cerca di tornare alla vita di prima. Sui social un netto cambio nella narrazione: solo post in cui mostra gli outfit (che in passato hanno fatto la sua fortuna) e poche storie in cui appare con gli amici. Un ritorno in punta di piedi, mentre Leone e Vittoria trascorrono il primo weekend con il papà e i cuginetti, tra cartoni animati e Buzz Lightyear.

Chiara Ferragni a Capalbio

Sabato 20 aprile, la 36enne ha trascorso la giornata, tra cultura e arte, a Roma insieme ai suoi amici. Tra questi anche Angelo Tropea con cui è partita questa mattina presto per Capalbio.

L'imprenditrice digitale torna a postare i suoi outfit come un tempo, senza, tuttavia, taggare i brand degli abiti che stanno diventando sempre più ricercati. Addio alle grandi firme come Versace, Dior e YSL per dare il benvenuto a Nensi Dojaka, marchio dell'ultimo body in tulle nero con dettaglio rosso indossato per la sua notte a Roma. Il capo costa 970 euro.

Chi è Angelo Tropea

Tropea, uno dei suoi più cari amici, fa parte del suo team da quando è nato il blog The Blonde Salad ed è stato una figura importantissima nell’evoluzione di Ferragni come brand e influencer a livello mondiale. Nel 2013 ha ricoperto il ruolo di PR e Marketing Manager in Chiara Ferragni Brand, fino al 2018. Poi, in quell’anno, ha deciso di intraprendere una strada diversa, lontana dall’imprenditrice con la quale, tuttavia, ha mantenuto un rapporto di solida amicizia, ritagliandosi sempre del tempo per lei, soprattutto in questi momenti così difficili.