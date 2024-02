Chiara Ferragni su TikTok: «Piena di tutte le sfighe di questo periodo». Dalla Fashion Week a Fedez, cosa succede

C'è chi aspetta che si presenti alla Fashion Week e chi che sveli il mistero sulla quella fede nuziale che va e viene dall'anulare. E poi c'è la Guardia di Finanza, che bussa alla porta delle sue società proseguendo le indagini sul filone aperto dallo scandalo del pandoro. Un momento di innegabile crisi per Chiara Ferragni, che non fa fatica ad ammetterlo di persona. Proprio in uno degli ultimi video pubblicati su TikTok, l'imprenditrice si lascia andare ad uno sfogo che ha sollevato l'attenzione dei suoi follower (e non poche polemiche). Vediamo di cosa si tratta.

Le «sfighe» di Chiara Ferragni

In uno degli ultimi video pubblicati su TikTok, Chiara Ferragni si sfoga.

Mentre le immagini selfie la ritraggono con l'espressione interdetta e si concludono con un buffo sorriso del figlio Leone, in sottofondo utilizza un suono simile a un verso di civetta. Ma è la didascalia ad aver colpito l'attenzione degli utenti della piattaforma: «Posto questo suono perché sono piena di tutte le sfighe di questo periodo».

Il video ha accumulato velocemente più di un milione di visualizzazioni e migliaia di commenti. Nella maggior parte dei casi, i follower si concentrano sulla parola «sfighe», e non sono di certo magnanimi nei confronti della regina dei social che sta vedendo il suo impero crollare. «La procura le chiama con un nome diverso», «sfighe = pandoro», «hai fatto tutto tu», «dire truffe pareva brutto», il tenore del dibattito. Che Chiara Ferragni non stia attraversando il momento migliore della sua carriera, ma anche della sua vita personale, non è cosa difficile da comprendere. Eppure il fatto che lo ammetta, che mostri la sua fragilità, non è bastato a creare empatia tra i follower.



Le vicende giudiziarie

Per quanto riguarda le vicende giudiziarie, l'ultimo capitolo riguarda l'aquisizione da parte della guardia di finanza di Milano nell'ambito dell'inchiesta per truffa aggravata a carico della Ferragni, del suo stretto collaboratore Fabio D'Amato, di Alessandra Balocco e altri. Da quanto si è saputo, i finanzieri per raccogliere documenti si sono recati nelle sedi delle società della influencer, della Dolci preziosi e di altre aziende per i casi che riguardano le uova di Pasqua, la bambola Trudi e i biscotti Oreo. Sono già state fatte nei mesi scorsi acquisizioni invece per il caso del pandoro Pink Christmas.

La crisi con Fedez

Nonostante le foto insieme pubblicate per il giorno di San Valentino, non si arrestano le voci di crisi coniugale con il marito Fedez, fino allo scoop di Dagospia secondo il quale i due si sarebbero ufficialmente lasciati e il rapper sarebbe andato via di casa domenica 18 febbraio.

E si va a caccia di indizi: in molti hanno notato come in alcune foto manchi la fede nuziale, altri si concentrano sul cambio dell'immagine profilo su Instagram - passata da una foto di famiglia a una in cui Chiara Ferragni è solo con i figli Leone e Vittoria. Un dato di fatto è che il rapper è quasi del tutto sparito dai contenuti social della moglie.

La Fashion Week

Resta avvolta nel mistero la partecipazione di Chiara Ferragni alla Milano Fashion Week, inaugurata martedì 20 febbraio. Al momento, l'influencer non è stata avvistata agli eventi in calendario e il presidente della Camera nazionale della moda ha rivelato che non ci sono appuntamenti in programma con l'ex regila della front row.