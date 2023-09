Chiara Ferragni senza trucco: «Vi faccio vedere il prima e il dopo»

Chiara Ferragni, da diversi anni, è una delle figure più conosciute e di spicco all'interno del mondo dei social. Si può tranquillamente definirla la regina indiscussa di Instagram, in grado di lanciare nuove tendenze e di trasformare in oro qualsiasi cosa tocchi. L'influencer è anche un'imprenditrice affermata e, qualche tempo fa, ha creato la sua linea di make-up. Molto spesso, Chiara si mostra ai suoi fan senza trucco per far vedere la qualità dei suoi prodotti una volta applicati.

Chiara Ferragni ha pubblicato una storia sul proprio profilo Instagram in cui mostra ai suoi fan come organizza il suo make-up e, quindi, appare in video senza un filo di trucco.

L'influencer, che ha sempre pensato e dichiarato che i social dovessero essere sinonimo di verità, molto spesso, si è fatta vedere struccata e in pigiama come una persona comune. Così, ha fatto anche in questo filmato in cui dice: «Vi mostro il prima e il dopo. Questa sono io struccata e adesso vi faccio vedere la differenza con i prodotti applicati». Quindi, la mamma di Leone e Vittoria inizia stacca l'immagine e riappare in video sistemata di tutto punto. I fan hanno commentato, scrivendo: «Sei bellissima anche al naturale», «Comunque sia, resti sempre una Dea».

In questi giorni, Chiara Ferragni è più impegnata che mai sui social. Infatti, è da poco uscita la puntata speciale di The Ferragnez dedicata al Festival di Sanremo e l'influencer sta postando, sulle proprie storie, alcuni dei messaggi più belli che ha ricevuto dai suoi fan.