Chiara Ferragni damigella al matrimonio della sorella Francesca: «Gli abiti sono bellissimi»

Francesca Ferragni, la sorella di Chiara Ferragni, si prepara alle nozze: il 9 settembre lei e Riccardo Nicoletti diventeranno moglie e marito.

«Mattinata di emozioni con le mie damigelle. Manca sempre meno e non vedo l'ora». Così Francesca Ferragni ha condiviso sui social il work in progress per il suo matrimonio. Per il giorno più importante della sua vita, Francesca, ha scelto due damigelle speciali: le sorelle Chiara e Valentina, che ha portato alla prova del loro abito.

Dentista, mamma e presto sposa: ecco il ritratto di Francesca Ferragni.

Lei è emozionatissima ma le sue sorelle non sono da meno: «Per la prima volta provo il mio abito da damigella per il matrimonio di Francy», ha detto Chiara Ferragni nelle sue ultime Instagram stories.

Poi, ha aggiunto: «Non possiamo spoilerare i look ma sono bellissimi».

Francesca Ferragni ha voluto condividere il momento in cui le damigelle hanno fatto la prova dell'abito. Un momento che ha fatto crescere l'emozione per il grande giorno.