Chiara Ferragni e le parole vietate nei commenti su Telegram: da beneficenza a pandoro, ecco la lista dei termini che vengono cancellati

Il 15 marzo Chiara Ferragni ha aperto un canale Telegram per i suoi fan più stretti. Si chiama "Chiara’s most loyal" ed è un nuovo social dove l'influencer pubblica post e messaggi. Non c’è molto di diverso rispetto al suo profilo Instagram. Anzi. Dopo un audio iniziale dedicato a questa piattaforma, i contenuti sono praticamente gli stessi. Ma a ben guardare qualcosa di diverso c'è. E riguarda i commenti.

La lista di parole proibite

Al momento sul canale Telegram ci sono oltre 56.000 iscritti.

Per adesso Ferragni ha detto solo di voler aprire l’equivalente di un canale broadcast di Instagram in cui però gli utenti possono anche commentare, non solo inviare delle reaction. Ma provate a digitare alcune parole e il risultato vi sorprenderà. Come scrive Fanpage c'è una lista di termini vietati. Quali sono? La prima parola è abbastanza facile da trovare: Beneficenza. Basta scriverlo nei commenti e il sistema lo cancella in pochi istanti. Ma nella lista delle parole proibite ci sono anche Oreo, Balocco, Pandoro, Truffa e Uova di Pasqua. Un elenco compilato con un buon grado di probabilità, visto che basta incappare in una “parola proibita” per veder cancellati anche i commenti precedenti.

Questo gruppo di parole è legato a tutti i casi che riguardano la beneficenza in cui è stata coinvolta Chiara Ferragni, dal caso Balocco a quelli successivi, dalle Uova di Pasqua di Dolci Preziosi ai biscotti Oreo. A occhio invece sembra che non ci siano problemi per tutte le parole che riguardano la relazione con Fedez. Matrimonio, Separazione, Fedez e Divorzio si possono scrivere. Chissà ancora per quanto.