Elisabetta Gregoraci, il super albero di Natale: «Se non cado è già qualcosa...»

Sono tanti i vip che in questi giorni stanno sfoggiando i loro alberi di Natale sui social: Chiara Ferragni, Antonella Clerici, Federica Pellegrini... adesso è il turno di Elisabetta Gregoraci.

La showgirl ha documentato sulle storie Instagram tutto l'iter di addobbo dell'albero. Prima ha mostrato ai follower le scatole contenti le palline e le decorazioni, poi si è ripresa intenta a mettere addobbare l'abete dalla scala, commentando: «Se non cado è già qualcosa». Sull'albero era anche presente una decorazione a forma di E con scritto «Elisabetta, ci sei scoppiata dentro al cuore».

Il momento natalizio per la Gregoraci non finisce qui, una volta terminato l'addobbo dell'albero, la showgirl ha anche montato un Babbo Natale a grandezza naturale. La showgirl ha poi improvvisato un balletto sexy per il pupazzo e si è seduta in braccio a lui divertita.