Elisabetta Gregoraci, il video con il figlio Nathan Falco diventa virale: il mistero dei segni sul collo e lo spintone liberatorio

Elisabetta Gregoraci ha un rapporto molto speciale con il figlio Nathan Falco, avuto dall'amore con Flavio Briatore. I due vanno spesso agli eventi insieme, in ristoranti a pranzo o cena solo loro due e condividono momenti molto divertenti che poi caricano sui social. Eli vuole essere una mamma molto presente per Nathan Falco e provare con lui ogni tipo di esperienza, anche se si tratta di alcuni balletti che vanno virali su TikTok, come nell'ultimo video condiviso.

Elisabetta Gregoraci segue molto attentamente il figlio Nathan Falco durante i suoi anni di crescita e nel suo percorso scolastico. Mamma Eli si diverte molto a seguire i trend dei ragazzi dell'età di Nathan, insieme a lui, come nell'ultimo video su TikTok pubblicato dove lei e il figlio si cimentano in un balletto con sottofondo una canzone di Paky, un rapper molto in voga tra gli adolescenti.

Ai fan, tuttavia, non è sfuggito un dettaglio che hanno notato sul collo del ragazzo: «Ma quei segni sotto al collo li ho notato solo io?», scrivono i follower.

Un utente risponde che potrebbero essere succhiotti, ma il ragazzo ha solo 13 anni.

«A che età dovrebbe averli? a 90 anni?» è la risposta dell'utente che chiude la conversazione, invitando tutti a pensare a se stessi, senza giudicare o criticare un ragazzo che sta coltivando un bel rapporto con la mamma.

Elisabetta Gregoraci e Nathan Falco hanno un legame molto forte basato sulla fiducia e sul divertimento, come si vede a fine video su TikTok dove la mamma spintona scherzosamente il figlio.