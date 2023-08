Fabrizio Corona e Giacomo Urtis si sposano? Il chirurgo: «Lo amo, spero che lui non lo faccia per business»

Fabrizio Corona e Giacomo Urtis si sposano? L'ex re dei paparazzi e il chirurgo estetico, infatti, pare abbiano deciso di convolare a nozze e il matrimonio sarebbe in agenda per il prossimo anno.

Nulla che non possa realizzarsi sul serio, considerato che in passato entrambi hanno confessato di aver avuto dei rapporti insieme e continuano a condividere un'amicizia che, a questo punto, si starebbe trasformando in qualcosa di più. Ma c'è anche chi parla di trovata pubblicitaria. Insomma, come sempre, l'ex paparazzo divide l'opinione.

Il gossip impazza

«Io sono innamorato.

Corona su Urtis, cosa aveva detto

In passato l'ex paparazzo aveva parlato così di Urtis: «Tu non ci andresti con Giacomo? - ha chiesto l'ex agente dello spettacolo a Peppe Iodice, ospite del Peppy Night - Perché non l'hai visto in costume. Non ti accorgeresti che è un uomo se lo vedessi vestito da donna, fidati! La prima volta l'ho visto vestito da uomo, anzi era fidanzato con una ragazza. Lui e la fidanzata erano esattamente come Fedez e Chiara Ferragni. Ma che male c'è? Devo andare nello specifico di ciò che ho fatto con Giacomo Urtis? - ha continuato - Fammi la domanda specifica. Di serio non c'è stato nulla. Un assaggio? Gli assaggi io li ho dati a chiunque in passato. Sai che sono molto trasgressivo da quel punto di vista», aveva detto.