Federica Nargi e la sorella Claudia, ultimo bagno al mare dell'anno: «Siete identiche»

Federica Nargi (33) è tornata a Roma per passare qualche giorno insieme alla sua famiglia e a sua sorella Claudia (36) in particolare. Le due hanno un legame molto stretto e cercano sempre di trascorrere qualche giorno insieme.

Federica e Claudia hanno approfittato di questi ultimi giorni di sole per andare al mare insieme ai loro genitori e godersi l'ultimo bagno e i raggi di sole. Indossato il bikini nero a due pezzi per l'ex velina e un costume intero, sempre nero per la sorella maggiore, hanno deciso di prendere un po' di sole in riva al mare.

Federica Nargi e la sorella Claudia sono molto simili e questo dettaglio non è sfuggito ai fan che, dopo aver visto le storie su Instagram hanno iniziato a commentare la loro incredibile somiglianza: «Siete identiche!»

I tratti del viso, effettivamente sono molto simili, come anche il colore dei capelli e degli occhi e, poi, il sorriso che risplende sui loro visi è uguale.

«Ogni volta che ridi il mondo intorno a te diventa più luminoso … quindi ridi sempre sorellina mia, non smettere mai di farlo, non importa quante sfide la vita ti presenti, tu ridi, perché sei semplicemente meravigliosa», aveva scritto Federica per la sorella Claudia in occasione del 36esimo compleanno della sorellona, a dimostrazione di un legame molto forte che lega le due donne.