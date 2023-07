Fedez e Chiara Ferragni, vacanze separate: il rapper con i figli e il nuovo amico Marra

Fedez (33) è tornato sui social dopo una breve pausa. Nelle ultime storie che ha pubblicato su Instagram, il rapper di Milano ha mostrato alcuni momenti divertenti con i figli, Leone, 5 anni, e Vittoria, 2 anni. Dopo un estenuante combattimento dei nuovi Avengers, interpretati da Leone nelle vesti di Spiderman e Vittoria con l'abito di Elsa di Frozen e il guanto rosso di Thanos, contro il maranza che minaccia la serenità della città di Milano, i nostri eroi sono volati in Sardegna per festeggiare la vittoria e riposarsi.

Fedez ha deciso di passare questi giorni in compagni dei bambini, mentre Chiara Ferragni si trova in Sicilia per lavoro, insieme agli amici di sempre. Il rapper e imprenditore, non è però da solo in vacanza: oltre ai figli e probabilmente anche la tata che ogni tanto viene avvistata nelle storie dei Ferragnez, c'è anche il suo nuovo amico e compagno di Muschio Selvaggio, Davide Marra (31 anni) insieme alla sua fidanzata e modella di OnlyFans Alex Mucci (34 anni). Ieri sera, i due sono stati immortalati nelle storie di Fedez mentre giocavano a Taboo, ma i fan hanno notato un dettaglio e si sono preoccupati molto.

Fedez ha postato alcune storie su Instagram in cui si mostra felice insieme ai suoi figli, Leone e Vittoria, mentre gioca con loro nella piscina della loro casa in Sardegna.

I fan hanno notato che negli ultimi giorni il rapper sembra più magro e hanno iniziato a chiedersi come stesse. La salute fisica e mentale di Fedez è stata messa a dura prova negli ultimi anni e per questo motivo, ogni volta che il rapper si prende una pausa dai social, loro si preoccupano.

Eppure, ad aver messo in allerta è stato un dettaglio notato nelle storie pubblicate insieme a Marra. I due non erano soli. Con loro c'erano anche Alex Mucci, fidanzata di Mr. Marra e una ragazza di cui non si conosce l'identità, ma si è notato solo lo smalto azzurro sulle unghie in gel acrilico e la sua voce mentre cerca di far indovinare alla sua amica Alex il nome a Taboo. Chi è questa misteriosa ragazza?

I fan sono sicuri che non ci sia nulla di cui preoccuparsi, l'amore tra Fedez e Chiara Ferragni ha superato ostacoli ben più difficili, ma la curiosità è tanta.