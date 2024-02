Fedez, l'ultima sfiga: si scheggia un dente durante l'allenamento: «Andiamo a Lourdes?»

La vita va presa a morsi, è vero ma forse questo deve rimanere un proverbio e basta. Fedez, che in questo momento non sta attraversando un periodo affatto semplice, data la separazione da Chiara Ferragni, i problemi con Muschio Selvaggio e tutto il caos del Balocco gate che indirettamente lo ha coinvolto, ora dovrà vedersela anche con il... dentista. Infatti, come mostra nelle proprie storie Instagram, durante l'allenamento di boxe si è scheggiato un dente, l'incisivo destro per la precisione. Fedez ha registrato diversi video in cui chiede ai suoi fan: «Organizziamo un pulmino per Lourdes?».

Fedez, nonostante il periodo non troppo semplice, è sempre rimasto molto attivo sul proprio profilo Instagram: tutti i giorni, posta foto, storie o reel in cui spiega ai fan cosa stia facendo o i suoi nuovi progetti di lavoro. Così, questa mattina, mercoledì 28 febbraio, ha documentato il suo allenamento di boxe con tanto di sacco e guantoni, spiegando che, nonostante non sia nuovo di questa disciplina, il suo corpo sente lo sforzo e la fatica.

Fuori dalla palestra, il rapper un po' affaticato ha detto: «Allora, intanto, volevo ringraziare il mio amico di palestra Roberto che mi ha dato un pugno sul naso e adesso mi fa male la schiena e non riesco più a piegarmi per allacciarmi le scarpe ed è proprio brutto invecchiare».

Nelle ultime storie Instagram, poi, Fedez realizza un primo piano in cui mostra il suo dente scheggiato e dice: «Piccolo aggiornamento sulle mie sfighe, mi si è rotto un dente.

Credo che un pugno di Roberto mi abbia scheggiato un dente».