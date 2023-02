Giorgia Crivello, dopo l'aborto le foto dall'ospedale: «Abbiamo un angelo custode che veglierà su di noi»

Giorgia Crivello solo qualche giorno fa ha annunciato di aver perso il bambino che aspettava dal marito e cestista Stefano Laudoni. Dopo l'intervento di raschiamento, l'influencer ha condiviso tutto il suo dolore con un post sul suo profilo Instagram: «Diciamo che adesso abbiamo un angelo custode in più che veglierà su di noi».

«È andata... sto “bene”. Qui al San Gerardo mi sono sentita protetta e capita… (le due Giulie, Valentina, Claudio, Giuliana, Alice e Isabella, la dottoressa che mi ha operata)… fa male, più che altro al cuore ma purtroppo va affrontata e custodita dentro per sempre», ha esordito così l'influencer che solo pochi giorni fa aveva annunciato di aver perso il suo bambino.

«Diciamo che adesso abbiamo un angelo custode in più che veglierà su di noi. Oggi c’è stata una bellissima giornata di sole e questo mi ha fatta stare meglio... Dedico questo post a tutte le Mamme Arcobaleno come me, siamo una legione, tante, troppe. Loro lo sanno, non c’è bisogno di dire niente. Grazie a tutti per la vostra vicinanza, che non mi aspettavo così forte. Grazie veramente con tutta me stessa. La vostra gatta pazza», ha concluso la moglie di Stefano Laudoni a corredo di un post in cui si è mostrata dal letto dell'ospedale con il viso chiaramente provato dopo l'intervento.