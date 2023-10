Giorgia Soleri hot con seno in vista: «Oggi mi sento bona»

Giorgia Soleri ha condiviso con le fan un messaggio relativo all'autostima e alla self confidence. Si tratta di uno screen di una chat whatsapp in cui l'attivista, ex fidanzata di Damiano dei Maneskin, ha inviato un proprio selfie con un breve testo semplice e chiaro: «Qui per dirvi che oggi mi sento bona». La 27enne milanese ha scelto di dedicare la sua autostima giornaliera ai fan che hanno apprezzato, sostenendo che il suo modo di vivere la vita è d'ispirazione per molti.



Poi un desiderio particolare: «Una vita così».

Giorgia Soleri ha poi pubblicato delle immagini, mentre era seduta a un tavolino all'aperto, presumibilmente in un bar, con la sua gatta sulle gambe: «Una vita così».

Poi immortalando l'animale anche sul davanzale della propria finestra ha scritto: «Queen delle pettegole», mentre il gatto la guarda incuriosito dal suo atteggiamento. I due gatti che spesso l'influencer mostra sui social erano quelli che aveva quando viveva con il suo ex, si tratta di Legolas e Bide, che oggi, dopo che i due si sono lasciati, vivono con lei.

L'attivista, dopo qualche giorno di down dovuto al trasloco, ai pacchi che hanno sommerso la sua nuova abitazione, trovata dopo la separazione con il frontman di Maneskin, Damiano David, pare abbia ritrovato autostima e serenità e stia trascorrendo le sue giornate tra impegni di lavoro e dedicandosi alle sue passioni: l'attivismo e i suoi adorati gatti.