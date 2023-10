Wanda Nara e Icardi, la dedica romantica del bomber: ​«Sei la storia più bella»

Una foto insieme e ad accompagnarla una breve frase d'amore. «Sei la storia più bella che il destino abbia scritto nella mia vita». Sono queste le parole che Mauro Icardi ha scritto a corredo del post che ha pubblicato sul suo profilo Instagram. Una dedica romantica per Wanda Nara che esprime tutto l'amore del calciatore del Galatasary per la showgirl argentina. Parole che mostrano quanto Icardi sia innamorato di sua moglie.

Wanda Nara e Mauro Icardi più innamorati che mai.

Ormai non c'è dubbio, i venti di crisi che hanno visto protagonisti la showgirl argentina e l'attaccante del Galatasaray sono ormai un ricordo. Non sorprendono la maggior parte dei commenti dei fan piovuti sotto al post che ha pubblicato il calciatore sul suo profilo Instagram. «Siete la coppia più bella in assoluto», ha scritto una fan. E ancora: «Una grande dimostrazione d'amore di Icardi». «Siete favolosi vi auguro di vivere il per sempre», ha scritto ancora un'altra fan.