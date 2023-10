Fabrizio Corona, matrimonio saltato con Giacomo Urtis: «L'ho preso in giro, tra noi mai nulla di fisico»

Fabrizio Corona e Giacomo Urtis dovevano sposarsi e invece le cose sono andate diversamente. Fabrizio ha ammesso di aver preso in giro il chirurgo, che si è lasciato andare a uno sfogo in cui ha spiegato di esserci rimasto molto male. I due, tuttavia sembrano essere rimasti in buoni rapporti e hanno rilasciato un’intervista doppia al magazine Dillingernews, in cui hanno fatto chiarezza su cosa sia successo.

Fabrizio ha candidamente ammesso di aver strumentalizzato Urtis e di averlo preso in giro: «Nessun matrimonio per adesso, la mia fidanzata ha detto che non vuole sposarmi.

No non mi sposo con Urtis, perché? Ok lo ammetto, è vero, l’ho strumentalizzato. L’ho preso un po’ per il c**o, come faccio già con tutti. C’è rimasto male, perché è innamorato da sempre di me ed è la verità». Ma chiarisce sull'entità dei loro rapporti: «Io e lui non abbiamo mai avuto nulla di fisico. Ho detto che ho dato degli assaggi in passato? Ma sai, gli assaggi possono essere anche che abbiamo mangiato insieme. Lui fa intendere altro? Fa intendere quello che vuole. Se ho avuto rapporti con uomini? No, per ora».

Dal canto suo Urtis ribadisce che Fabrizio gli aveva fatto credere che voleva sposarlo: «Mi ha chiesto davvero di sposarlo, solo che adesso non vuole più sposarmi. In diretta a Belve mi ha lasciato e ci sono rimasto molto male». Poi parla della sua vita sentimentale: «Quanti uomini ho avuto? Direi un 150 all’anno. Donne? Un po’ meno. L’ultima? Cinque anni fa a Porto Cervo, era un’ex concorrente del Grande Fratello. Uomini famosi? Sono stato con dei calciatori, di Serie A e anche B. In pochi fanno coming out perché quello del calcio è un mondo molto maschilista».