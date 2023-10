Elga Enardu e Diego Daddi, separati perché senza figli? Lei replica: «Ringrazio Dio di non averne»

La storia tra Elga Enardu e Diego Daddi sembra essere finita per sempre, almeno stando alle parole di lei che contrariamente all'ex marito, non lascia messaggi di speranza o apertura. Non è chiaro però quali siano i motivi che abbiano portato a una rottura, tra l'altro così repentina, visto che fino a pochi giorni prima dell'annuncio si erano mostrati felici, insieme sui social. Su cosa li abbia portati alla separazione ci sono diverse supposizioni, alcune smentite.

Qualcuno ha creduto che fosse la mancanza di figli ad avere messo in crisi il rapporto.

Ad Elga è stato chiesto: «Secondo te il fatto di non aver avuto (voluto?!) figli ha influito sulla fine del vostro rapporto?». L’ex tronista sarda ha risposto: «No, e ringrazio Dio di non averne». Elga non sembra voler parlare dei motivi della separazione, tanto che quando le viene chiesto il motivo replica: «Ci siamo lasciati…non basta?». La donna avrebbe fatto delle allusioni a dei tradimenti, spiegando quanto per lei sia grave. In particolare ha sottolineato che un partner non dovrebbe mai mancare di rispetto alla compagna. Alla domanda: «Cos’è che non deve fare il proprio compagno per non fare allontanare la donna?» ha risposto: «Tradirla».

Si tratta quindi di tradimento il motivo della separazione? L'ipotesi non è assurda visto che Diego, nelle poche storie in cui si è espresso a riguardo ha spiegato di voler fare di tutto per recuperare il suo rapporto con Elga. La Enardu, tuttavia, ammette che quello con Daddi è stato un grande amore, parlando anche di un rapporto che non si è mai rotto: «Ci siamo amati moltissimo, ci amiamo moltissimo, ci ameremo per sempre».