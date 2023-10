Nina Moric, la dichiarazione d'amore al figlio dopo l'attacco di Fabrizio Corona: «Amo solo lui»

Nina Moric, ormai sempre meno presente sui social, torna su Instagram con due storie dedicate al figlio. Recentemente Fabrizio Corona, suo ex marito e padre di Carlos Maria Corona, ha dichiarato in alcune interviste che il ragazzo non sta bene e che la madre, in questo suo percorso, è assente. Parole dure che hanno ferito l'ex modella croata che, non solo ha replicato, ma che insiste sul fatto che il suo primo pensiero va verso Carlos.

Nelle ultime storie pubblicate sui social, Nina mostra una foto sua e di Carlos insieme sorridenti e scrive: «C'è solo un uomo che amo più di chiunque altro, mio figlio».

Una dichiarazione di amore che però stona con le parole di Corona che nell'intervista a Belve su di lei ha detto: «Lui sta male, Nina non lo vede mai. Non riesco a colpevolizzarla o odiarla, lo so che nel suo profondo, in quei pochi momenti di lucidità, sta male perché non è madre. Oggi sta troppo male o troppo fuori per capire che deve fare la madre, lei non ci sarà più per lui». Qualche tempo fa la stessa cosa aveva detto la Moric di Fabrizio, sostenendo che il figlio stava male e il padre non era in grado di aiutarlo.

Dove sia la verità in queste dinamiche familiari è difficile capirlo, ma sicuramente sembra che Nina non veda da tempo suo figlio e questo sia per lei motivo di grande dolore. Probabilmente sui social fa dei tentativi di riavvicinamento che non sembrano andare a buon fine. La foto postata con Carlos, infatti, non è sicuro sia recente, ma potrebbe essere un vecchio scatto di quando ancora passavano del tempo insieme.