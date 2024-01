Fabrizio Corona e il figlio Carlos Maria, abbraccio emozionante: «Ora ci riprendiamo di nuovo»

Fabrizio Corona è molto attivo sul proprio profilo Instagram e, tutti i giorni, intrattiene i suoi fan con varie storie e post. La maggior parte delle immagini o dei video che posta, hanno a che fare con il suo lavoro o con le inchieste che conduce, anche se, a volte, mostra anche il figlio Carlos Maria che, al momento, sarebbe in un istituto in Svizzera. Le ultime due storie di Fabrizio Corona sono proprio dedicate al figlio.

Fabrizio Corona ha pubblicato due storie sul proprio profilo Instagram in cui si trova in compagnia del figlio Carlos Maria, nato dalla relazione con l'ex storica Nina Moric. Nella prima foto si vede l'ex re dei paparazzi che stringe il ragazzo al suo petto. In questo momento, Carlos Maria, come dichiarato anche da Corona, si starebbe prendendo cura della sua salute mentale in una clinica in Svizzera, soffre, infatti, di psicosi transitoria acuta.

Poi, nella storia successiva, si vede Carlos in tenuta sportiva e papà Fabrizio scrive: «Ora, ci riprendiamo di nuovo».

I due hanno trascorso insieme anche il giorno di Natale e, proprio in quell'occasione, il ragazzo aveva augurato buone feste a tutti, dichiarando che sarebbe tornato molto presto.

Fabrizio Corona ha festeggiato Capodanno in montagna ma si è goduto davvero i primi giorni del 2024 quando gli è passata l'influenza.

Sul proprio profilo Instagram, il fotografo ha pubblicato diverse immagini in cui spiega i suoi propositi per l'anno nuovo: «Tante cose da sistemare... le più importanti, ma la mia vita è stata e sarà sempre così».