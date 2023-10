Ronaldo, (terzo) matrimonio da favola per l'ex "Fenomeno": le due richieste della sposa sono (quasi) impossibili

Ronaldo, il Fenomeno, si è sposato per la terza volta e, lui ne è certo, lei è «l'amore della sua vita». La sposa è Celina Locks, modella e imprenditrice brasiliana di 33 anni, con la quale ha intrapreso una relazione 7 anni fa e all'inizio del 2023 le ha chiesto ufficialmente di sposarlo.

Per l'ex calciatore si tratta del terzo matrimonio, dopo quello con l'ex calciatrice Milene Domingues (definita Ronaldinha), dalla quale ha avuto il primo figlio Ronald, poi con Maria Beatriz Antony, con cui ha avuto due figlie, Maria Sofia e Maria Alice e, infine ha avuto una relazione con Michele Umezu con cui ha avuto un figlio, Alexander.

L'amore di Celina lo ha salvato e per lei è disposto anche ad accontentare le due richieste (quasi) impossibili che lei gli ha fatto prima delle nozze.

Ronaldo e Celina hanno deciso di organizzare un matrimonio con festeggiamenti per oltre una settimana.

Ad aprire le danze è stata la cerimonia religiosa tenutasi il 25 settembre a Ibiza, in una piccola chiesa privata e il 4 ottobre c'è stata la cerimonia civile che ha chiuso i festeggiamenti.

Prima del matrimonio, tuttavia, Celina ha voluto fare alla leggenda del calcio due richieste molto specifiche e molto difficili da mantenere. La prima richiesta riguardava la fedeltà assoluta. Viste le numerose accuse di tradimenti delle sue ex mogli e fidanzate, sembra molto difficile, ma non impossibile.

La seconda richiesta, purtroppo, riguarda volontà della sposa per cui servirà l'aiuto della scienza. Celina vorrebbe diventare mamma e avere un figlio, ma qualche tempo fa Ronaldo si è sottoposto a una vasectomia per frenare il problema dell'ipertiroidismo di cui soffre da sempre. Fortunatamente, Ronaldo aveva pensato alla possibilità di concepire altri figli dopo la vasectomia, e, quindi, prima di farlo, ha depositato del seme. In questo modo potrà rendere felice la sua giovane terza moglie che vorrebbe ardentemente avere un figlio dal Fenomeno.