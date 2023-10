Chiara Nasti, foto in barca: «Ama prima te stessa», ed è subito polemica

Chiara Nasti è molto attiva sui propri profili social, in particolar modo su Instagram dove, tutti i giorni, posta contenuti nuovi tra foto, video e reel. Nelle scorse ore, l'influencer ha pubblicato alcuni nuovi scatti che hanno scatenato i suoi hater che hanno commentato negativamente il messaggio lanciato dalla giovane mamma.

Ad alcuni dei follower, infatti, non è proprio andata a genio l'incoerenza di Chiara Nasti.

Chiara Nasti ha pubblicato sul proprio profilo Instagram tre nuove foto in cui si trova su una barca.

L'influencer è di spalle e guarda verso il mare mentre si scuote i lunghi capelli. A corredo degli scatti, la giovane mamma di Thiago ha scritto: «Ama prima te stessa». Nonostante, il post abbia riscosso un discreto successo, Chiara è stata ricoperta dalle critiche di alcuni hater che le hanno scritto: «Lo dici te che sei tutta rifatta», «È talmente incoerente che non le ha messo mi piace nemmeno suo marito» oppure ancora «Senti da che pulpito parte la predica».

A volte, capita che Chiara risponda ad alcuni commenti o critiche ma, in questo caso, ha lasciato perdere e non ha risposto a nessuno.

Chiara Nasti, poi, nonostante gli impegni di lavoro, è una mamma super attenta e presente per il suo piccolo Thiago con il quale si diverte moltissimo. Poco fa, infatti, l'influencer ha pubblicato una foto in cui è in un parco divertimenti con il suo piccolo ed entrambi hanno messo le teste all'interno di un cartonato che rappresenta due trichechi. Chiara ha scritto: «Trova l'intruso... sto male», aggiungendo qualche emoticon con le lacrime dalle risate.