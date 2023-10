Elettra Lamborghini e lo scatto hot davanti allo specchio che scatena i fan

Elettra Lamborghini, che con i suoi fan è sempre molto schietta, ha postato alcune storie Instagram in cui racconta loro la sua esperienza con un nuovo arriccia capelli. Ma cosa è successo? Al momento la cantante questo momento, si trova a Singapore con il marito Afrojack. La coppia, dopo avere trascorso qualche giorno in una clinica detox in Svizzera, dove hanno anche festeggiato il loro quinto anniversario di matrimonio, sono ripartiti alla volta dell'Asia.

Elettra Lamborghini, dopo essere stata nella lussuosa clinica detox, ha ripreso la sua piena attività anche sui social: posta, infatti, moltissime storie tutti i giorni.

Negli ultimi video pubblicati, la cantante si trova nella sua stanza super lusso dell'hotel a Singapore e in mutande e reggiseno, si filma dicendo: «Amici miei, mi sono fatta i capelli da sola... disagio! Cioè non sono proprio capace... ho comprato questo arriccia capelli, però, non saprei. Io ci provo anche ma sembro nonna Belarda». Poi, Elettra ha pubblicato altre storie in cui chiede ai suoi fan, con un video divertente, che cosa preferiscano: «Voi scegliete la f*** o il paesaggio?».

Elettra Lamborghini si sta riposando solo adesso: la sua estate, infatti, è stata ricca di impegni. Il suo tour Elettraton ha riscosso moltissimo successo e tutte le date hanno registrato il sold out. La cantante, al termine, dei concerti, ha detto di essere molto felice ma anche un po' stanca.