Elettra Lamborghini: «Vengo da una famiglia ricca, il mio cognome parla. Cosa e a chi dovrei dimostrare?»

Elettra Lamborghini si dimostra ancora una volta molto attiva sui social, dove non esita a condividere con i suoi numerosi follower momenti divertenti e simpatici della sua vita quotidiana. La sua autenticità ha contribuito ad essere molto apprezzata dai suoi fan. Infatti, proprio nelle ultime ore la cantante, ha risposto a qualche curiosità dei suoi follower attraverso le sue Instagram stories, in merito al suo rapporto con suo marito Afrojack, alla sua famiglia e all'amore per i cavalli. «Che cosa mi ha fatto innamorare di mio marito? Facile - ha sottolineato Elettra Lamborghini - Lui è semplicemente una buona, brava ed onesta persona».

«Sono una persona umile, sì - ha sottolineato Elettra Lamborghini - Penso che sia molto una questione caratteriale.

Anche se vengo da una famiglia ricca il mio cognome parla. Cosa e a chi dovrei dimostrare? È da sfigati, dai».

La cantante ha sempre raccontato anche di avere una passione speciale per l'equitazione. Poco prima di sposare Afrojack ha deciso di farsi un regalo: un dolcissimo cavallo, preso dopo la grave perdita della precedente, la bella Lolita. Si chiama Dadi e ha un aspetto veramente meraviglioso. «I cavalli sono parte fondamentale della mia vita da sempre e mi hanno salvato - ha sottolineato Elettra Lamborghini nelle sue Instagram stories -. Sono la mia più grande passione. Monto da quando sono piccola e mi vedo passeggiare a cavallo anche a 80 anni. Se ci arriverò... tipo la regina».