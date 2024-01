Elettra Lamborghini, la dolce dedica di Afrojack: «Posti sempre le nostre foto peggiori, che boomer»

Elettra Lamborghini è molto attiva sui propri profili social, dove ama condividere con i suoi follower tutto ciò che fa durante il giorno ma anche dove le piace postare storie divertenti e simpatiche. Così, è successo per gli ultimi due video pubblicati in cui la cantante si sta rilassando in sauna con un cappello che le protegge i capelli. Poi, Elettra ha anche dedicato una storia al marito Afrojack che le ha fatto una romantica sorpresa.

Elettra Lamborghini ha pubblicato diverse storie sul proprio profilo Instagram in cui mostra di essere in sauna e, con un cappello in testa, spiega: «Questi cappelli sono devastanti, vi giuro non li avevo mai provati e non sapevo nemmeno che esistessero, me li ha regalati una mia amica... Adesso, mi metto anche il calzino davanti agli occhi così mi riparo».

Dopo le storie in sauna, Elettra ha anche commentato la romantica sorpresa social del marito Afrojack che le ha dedicato un post in cui le scrive che gli manca. Quindi, la cantante ha detto: «Il mio uomo e i suoi post dove io sono ce*** e la foto non è oggettivamente sta gran foto... così, all'improvviso».

Afrojack ha pubblicato una foto di coppia con Elettra Lamborghini alla quale ha scritto: «I Miss You» ovvero «Mi manchi».

Quindi, la cantante gli ha risposto: «Mi fa troppo ridere il tuo essere boomer e postare le foto peggiori che abbiamo. Ti amo», aggiungendo un cuore rosso. I due sono una coppia da cinque anni e sono sposati da tre.