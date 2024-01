Anita Olivieri, il dubbio del flirt dopo aver chiamato «amore» qualcuno della produzione

Prima della puntata del Grande Fratello del 15 dicembre, in molti hanno notato che Anita Olivieri ha chiamato amore qualcuno della produzione e forse lo stesso regista del reality show di Casa Mediaset. Ma di chi si tratterà mai? E in quale contesto abbiamo visto Anita confermare questo suo flirt con qualche membro della produzione? E, soprattutto, dato che si parla tanto di questa situazione, per quale motivo Anita ne ha poi parlato in maniera tanto esplicita con Rosy e Greta? Andiamo a scoprirlo insieme.

Foto per gentile concessione dell'ufficio stampa Endemol Shine Italy; musica Korben