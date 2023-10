Antonino Spinalbese allarga la famiglia per la figlia Luna Marì: «È l'unico amore della mia vita»

Antonino Spinalbese, papà premuroso, ha deciso di prendere un cagnolino per la figlia Luna Marì. L'ex gieffino ha dichiarato di essere molto concentrato in questo periodo sul lavoro e sulla sua bambina, tanto che nell'ultimo periodo, forse anche complice il fatto che Belen Rodriguez pare non stia vivendo un momento semplice, è sempre più spesso in compagnia della sua piccola.

Antonino, come riporta il settimanale Chi, per rendere felice la sua bambina ha deciso di comprarle un cagnolino, un bulldog francese, che è stata chiamata Masha e che pare fosse un grande desiderio della figlia.

I paparazzi immortalano spesso Spinalbese a spasso con la piccola, a cui si dedica per giornate intere, a volte anche con l'aiuto e la compagnia della mamma, nonna di Luna. Al settimanale ha voluto ribadire che in questo momento della sua vita il suo unico grande amore è proprio la figlia.

Il fatto che sia un padre premuroso lo si vede anche dai contenuti che posta sui social quando spesso ride e gioca con la piccola che diventa sempre più grande e curiosa. Non è, appunto, sfuggito ai followers che Luna stia passando molto tempo con lui. Pare che Belen non stia trascorrendo un periodo semplice, la showgirl argentina non ha pronunciato parola in merito, ma da giorni è latitante sui social, dove posta solo contenuti di lavoro e alcune canzoni.