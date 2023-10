Mara Venier, il «restauro» dal parrucchiere dopo la preoccupazione per la salute del marito: «Sono stati giorni un po' complicati»

​Mara Venier è tornata a parlare di quelli che sono stati gli ultimi giorni, caratterizzati dall'apprensione avuta nei confronti del marito. Immortalandolo in uno scatto su una sedia a rotelle, mentre videochiamava il nipote per rasserenarlo, la conduttrice di Domenica In aveva allarmato i fan. Con un post sui social, poi, aveva scritto «L'amore porta sempre bene», facendo sapere che le condizioni di salute erano buone.



Oggi, in vista di un evento di moda, si è recata dal parrucchiere per quello che ha definito un «restauro necessario».

A far sapere cosa avesse avuto il marito è stato proprio lui in prima persona, Nicola Carraro.

Commentando il post della moglie ha scritto: «Una broncoscopia andata bene». Si tratta di un esame medico per controllare lo stato dei bronchi e la durata può variare dai 15 ai 60 minuti, in base alla profondità dell'esame a cui ci si sottopone.

Dopo il controllo del marito per cui, evidentemente, la showgirl avrà provato un minimo di preoccupazione, la conduttrice ha condiviso anche un dettaglio relativo alla sua salute. Ringraziando il medico Paolo Grossi, con una foto condivisa su Instagram, ha scritto «Diagnosi e trattamento del muscolo scheletrico», riferendosi ad un controllo che ha fatto a se stessa. In altre parole si è trattato di un periodo che evidentemente ha stressato la conduttrice, impegnata anche con la conduzione di Domenica In.