Matteo Ranieri con l’ex corteggiatrice di Uomini e donne da Ibiza a Barcellona: «Solo amicizia?»

Matteo Ranieri ha condiviso con i suoi fan alcuni momenti della vacanza tra Ibiza e Barcellona mentre era in compagnia di una ragazza. Nello specifico si parla di un'ex corteggiatrice con cui l'ex tronista di Uomini e donne è attualmente in ottimi rapporti. Non è chiaro, però, se tra i due si parli ancora di amicizia o se ci sia qualcosa di più, ma per i fan sono già una coppia consolidata che vorrebbero vedere ufficialmente insieme.

L'ex corteggiatrice di Uomini e donne è Chiara Rabbi. L'ex fidanzata dell'ex gieffino Davide Donadei, aveva spiegato le motivazioni della separazione dal suo ragazzo: pare fosse una questione di gelosia nei confronti del 28enne leccese e, anche, un presunto bacio con un altro che lo avrebbe fatto soffrire molto.

Dopo la sua sperazione, la ragazza pare si sia avvicinata sempre di più a Matteo Ranieri: ma i due sono una coppia?

Matteo Ranieri e Chiara Rabbi sembrerebbero, dopo le reciproche separazioni dai partner conosciuti nel programma di Maria De Filippi, ufficialmente single e liberi. Ma tra i due, a volte, pare ci sia del tenero. La coppia di amici è volata a Ibiza e in queste ore è in arrivo a Barcellona, poi a Genova insieme. Quello che si chiedono i fan è se in realtà siano o meno una coppia. Atteggiamenti complici, scherzi e risate: i due sembrano evere un legame molto forte che potrebbe portarli a consolidare il rapporto che hanno e trasformarlo in qualcosa in più. O almeno, questo è ciò che sperano i fan.