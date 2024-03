Papa Francesco confesserà i fedeli in parrocchia

Papa Francesco confessore d’eccezione: venerdì 8 marzo il Pontefice sarà nella parrocchia San Pio V di Roma per celebrare una liturgia penitenziale nell’ambito della Quaresima. Appuntamento alle 16.30. Approda dunque all’edizione numero undici l'iniziativa voluta da Papa Francesco 24 Ore per il Signore, quest'anno inserita nell'Anno della Preghiera che precede il Giubileo del 2025. Tema scelto è “Camminare in una vita nuova”. Papa Bergoglio presiederà la celebrazione, durante la quale sarà possibile per i fedeli ricevere il sacramento della riconciliazione.

Come già accadde lo scorso anno - quando il 17 marzo presiedette un’analoga celebrazione a Santa Maria delle Grazie al Trionfale - anche stavolta il Papa ha scelto una comunità parrocchiale di Roma, per caratterizzare maggiormente la partecipazione e il coinvolgimento della sua diocesi nell’iniziativa da lui stesso voluta, che ogni anno si celebra nelle diocesi di tutto il mondo alla vigilia della quarta domenica di Quaresima.