Guenda Goria: «Non potrò avere figli, ora ho paura». La confessione choc

Guenda Goria, figlia di Maria Teresa Ruta e Amedeo Goria, da tempo soffre di endometriosi: una malattia cronica che colpisce le donne in particolare quando sono in età fertile. Ne ha parlato lei stessa sui social qualche tempo fa e la scorsa estate ha subito un intervento. Nelle ultime ore, Guenda Goria ha però fatto un annuncio nelle sue Instagram stories e ha raccontato ai suoi fan quanto sia demoralizzata per la notizia che ha ricevuto. Andiamo a vedere cosa ha detto.

«Cari amici, è tanto che non vi scrivo di me e della mia salute - ha sottolineato Guenda Goria nelle sue Instagram stories -. Purtroppo, secondo l'ultima analisi che ho fatto, non potrò avere figli naturalmente. Vi confesso che sono stata molto giù. L'unica tuba che ho non funziona bene. Dovrei cominciare un percorso di fecondazione assistita ma ho paura».