Ilary Blasi e Chanel Totti, vacanza di lusso a Otranto: ecco quanto costa lettino e ombrellone

Ilary Blasi e Chanel Totti sono state paparazzate per le strade di Otranto. È bastato caricare una foto del locale dove avrebbero trascorso la serata per far sì che molte persone accorressero a vedere la conduttrice con i figli.

Poi, la giornata al mare per la 16enne, figlia di Francesco Totti, è all'insegna del lusso. Ecco quanto spende per stare in spiaggia.

Mentre Francesco Totti e Noemi Bocchi sono in Madagascar a godersi una fuga romantica lontani dall'Italia, Ilary Blasi è partita per una vacanza con la famiglia a Otranto.

Villa con piscina e stabilimento balneare molto elegante, con la figlia Chanel Totti la conduttrice si gode gli ultimi giorni della stagione estiva prima dell'udienza per la separazione del 20 settembre.

Dalle foto condivise dalla figlia di Ilary Blasi si può notare la passione che Chanel ha preso dalla mamma per i marchi d'abbigliamento di lusso.

Ma quanto costa un lettino con due ombrelloni nello stabilimento balneare frequentato da Chanel Totti a Otranto?

Dai prezzi ufficiali sul sito del lido si può vedere che la tariffa oscilla tra gli 85 euro, per un ombrellone in prima fila o 60 euro dalla quarta fila in poi. Mentre un 'Baldacchino 2×2 + 4 lettini big con materassino + frutta e bollicine' può arrivare a 200 euro.