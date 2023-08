Massimo Segre e Cristina Seymandi, chi è la coppia della Torino bene che ha svelato i tradimenti alla festa di nozze. Lei insultata sui social: «Sei una malafemmina»

Lui è Massimo Segre, commercialista, finanziere e banchiere vicino a Carlo De Benedetti. Lei è Cristina Seymandi, bionda quarantenne, già collaboratrice dell’ex sindaca Appendino passata poi con Paolo Damilano, candidato sindaco di centrodestra. Stavano insieme dal 2020 e il matrimonio lo avevano rimandato già due volte (complice il Covid). Stavolta no, avevano deciso di sposarsi finalmente in autunno, organizzando una festa di fidanzamento con un mega ricevimento in una delle più prestigiose ville sulle colline di Torino, davanti a 150 invitati. Ma le cose non sono andate come da programma. Non nei piani di lei, almeno. Splendida, nel suo aderente abito bianco, Cristina si è sentita dare dell'infedele di fronte ad amici e parenti dal suo futuro marito che ha rivelato a tutti una lista di presunti amanti. Più che un ricevimento nella Torino bene, un falò di confronto a Temptation Island. Ma chi sono i protagonisti di questa vicenda da romanzo rosa?

Chi è l'ex futura sposa

Cristina Seymandi, 47 anni, è figlia di un noto commercialista torinese, da sempre con il pallino della politica e la passione per gli affari.

Tanto che a un certo punto - come racconta il Corriere della Sera - sembrava potesse succedere lei a Chiara Appendino sulla poltrona di prima cittadina. Poi, però, non se ne fece più nulla. Dopo 5 anni in politica si è misurata con il mestiere di imprenditrice: amministratrice delegata della Savio, ditta specializzata in accessori per serramenti con 153 dipendenti legata al suo (ormai) ex fidanzato Massimo Segre, lo stesso che da presidente della Fondazione Ricerca Molinette l’ha fatta nominare segretaria generale dell’ente.

Chi è il fidanzato tradito

Massimo Segre, 64 anni, è un commercialista e banchiere torinese. Sua madre, Franca Bruna Segre, è stata la storica commercialista di Carlo De Benedetti e ha accompagnato l’imprenditore nelle più importanti operazioni finanziarie. E' a capo dello studio a Crocetta, ed è anche consigliere di amministrazione in Directa Sim. È nel cda della società editrice che pubblica il quotidiano Domani ed è presidente anche della Fondazione Ricerca Molinette Onlus.

Il discorso sul tradimento

Dopo la serata trascorsa apparentemente tranquilla con musica e balli, la coppia è salita sul palco a fianco del dj per saluti e annunci. Ha iniziato Cristina, con i ringraziamenti a chi l’aveva aiutata ad organizzare la serata. Poi ha preso la parola il maritando. Ed è successo il finimondo. Leggendo un testo, Segre ha dato annuncio della fine immediata («da questa sera») della convivenza, chiudendo proprio con quel «vai dal tuo avvocato», riferimento al presunto amante. «Ti farò il più grande dei regali. Il dono che ti faccio è la libertà. Non ti sposo». «Ho sempre pensato che amare una persona sia desiderare il suo bene, ancora più del proprio – dice lui – in questo caso, desidero regalare a Cristina la libertà di amare. In particolare, un’altra persona, un noto avvocato». La situazione è inverosimile. Sembra uno scherzo. Ma non lo è. L'ex futura sposa è impietrita. Lui rinfaccia altri tradimenti e bugie: l'imprenditore facoltoso, l'avvocato. Lei si gira, cerca di capire quello che sta accadendo, l’uomo continua: «Non pensiate mi faccia piacere fare la figura del cornuto, davanti a tutti voi. Cristina è talmente in gamba a raccontare le sue verità, che non potevo lasciare solo a lei la narrazione del motivo per cui, io, stasera termino la mia convivenza». Aggiunge, però, che potranno ancora lavorare insieme. Se ne parlerà al ritorno di un viaggio che avrebbero dovuto fare insieme. «Puoi farlo con il tuo avvocato», suggerisce l’uomo. Le luci si spengono, silenzio. Si chiude il sipario, la musica si spegne.

Il post su Facebook

In realtà Massimo la sua vendetta l'aveva già premeditata. Almeno a giudicare l'ultimo post su Facebook, datato 31 luglio. «Amare è anche lasciare andare», scriveva condividendo un pensiero sull’importanza di lasciar andare chi non è pronto ad amarci. «Lascia andare le persone che non sono pronte ad amarti. Questa è la cosa più difficile che dovrai fare nella tua vita e sarà anche la cosa più importante. Più tempo passi cercando di farti amare da qualcuno che non è capace, più tempo perdi privandoti della possibilità di questa connessione con qualcun altro». Un chiaro riferimento alla sua relazione con Cristina.

Solidarietà (per lui), insulti social (per lei)

E proprio i social, in questa storia da telenovela, si sono scatenati e divisi tra chi ha inviato messaggi di solidarietà a lui e beceri insulti a lei. «Non ho il piacere di conoscerla, ma le vorrei dire che è stato un grande - scrivono sotto il profilo di Segre - Complimenti per il suo coraggioso discorso». Molte donne lo sostengono, «che valori», «che integrità morale» tanto che qualcuna azzarda: «Sposa me». Molto meno clemente con Cristina, il popolo social la critica duramente. E volano anche pesanti insulti: «Non merita il Termine Donna, se non Brutta femmina anzi MALAFEMMINA», scrive qualcuno. Si dice che lei stia pensando di denunciare il suo ormai ex fidanzato.