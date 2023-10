Segre-Seymandi, scoppia la pace: accordo sui 700mila euro prelevati dalla donna, lei ritira la querela

Dopo la rottura dolorosa, è arrivato l'accordo. Massimo Segre e Cristina Seymandi, la ex coppia passata alle cronache per l'addio in diretta video durante la festa a pochi giorni dal matrimonio (con le accuse di tradimento da parte di lui), avrebbe trovato una soluzione condivisa su 700mila euro che la donna aveva ritirato dal conto comune a marzo spostan, riporta il Corriere della Sera.

La vicenda

Segre aveva accusato l'ex compagna di aver ritirato i soldi dal conto comune, trasferendoli su uno privato.

Lei aveva risposto di essere autorizzata. Alla fine, è arrivato l'accordo.

I legali dei due hanno trattato a lungo. In ballo c'era anche una querela di Seymandi, nelle quale si ipotizzavano diversi reati, tra cui la diffamazione e la violenza privata. Querela che sarebbe stata ritirata, a sugellare l'accordo tra le parti.