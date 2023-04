Invitata al matrimonio si presenta con un abito di pizzo bianco. La sposa: «C'era un dress code da rispettare. L'amica di mia madre è un clown»

Ai matrimoni c'è sempre «l'incognita X» che può rovinare la cerimonia: potrebbe essere il meteo, il servizio catering o perchè no, l'amica della mamma della sposa. Un'invitata si è presentata a un matrimonio con un abito di pizzo bianco lungo fino al pavimento. Le foto della donna, che ha posato con orgoglio accanto alla sposa nel suo abito da sposa, sono state pubblicate sul forum Wedding Shaming di Reddit lasciando gli altri utenti a bocca aperta.

Cosa è successo

Gli scatti, postati dalla sposa, sostenevano che l'ospite fosse un'«amica» di sua madre e che avesse fatto confezionare l'abito appositamente per l'occasione. L'abito è stato abbinato a un copricapo (fascinator, ndr.) rosso acceso e a una borsa nera trapuntata di Dior. La neo-sposa ha aggiunto che gli altri invitati al matrimonio si sono avvicinati a lei durante la giornata per lamentarsi dell'abbigliamento dell'ospite che rubava le luci della ribalta, dicendo che sembrava «idiota».

Il dress code infranto

La sposa ha detto: «Dovrebbe essere inutile dire quale fosse il dress code, ma avevo anche chiesto espressamente agli ospiti di non indossare il bianco. Nella mia cultura, inoltre, il rosso è un colore poco gradito da indossare a un matrimonio. Questa clown ha fatto entrambe le cose». In alcune culture si consiglia agli ospiti di evitare di indossare abiti rossi a un matrimonio, poiché gli sposi spesso incorporano tinte scarlatte nei loro abiti.

Mentre gli altri utenti di Reddit hanno espresso il loro choc per la scelta dell'abito dell'ospite, la neo-sposa ha aggiunto che il vestito era stato fatto su misura e l'ha accusata di essere «assolutamente spudorata». Altri hanno condiviso lo shock e lo sgomento per l'abbigliamento della sposa, che ha postato foto di sé stessa in abito da sposa accanto all'ospite. Un utente ha scritto: «Una medaglia per quella persona, che sapeva esattamente cosa stava facendo». Un altro ha detto che l'invitata si era data la zappa sui piedi con l'abito, che era stato pensato per far girare la testa e invece l'aveva messa in mostra. Hanno scritto: «Aveva un aspetto così brutto che è stato un autogol e una lenta combustione. Tutti. Giorno. Tutto il giorno».

Oltre all'abbigliamento inappropriato, gli utenti di Reddit hanno criticato anche i capelli, il trucco e gli accessori dell'ospite. Facendo notare che l'ospite indossava un abito bianco, un fascinator rosso e un ombretto blu, una persona ha detto: «Sembra una bandiera americana, che può andare bene per il 4 luglio, e solo allora, come dimostra lei». Un altro ha scritto: «Sa che la borsa non si abbina, ma ha bisogno che tutti sappiano che ha una Dior».