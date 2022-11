Mirko Antonucci si fidanza, l'ex Ginevra Lambruschi al veleno: «Mi ha lasciata da sola con nostra figlia, non è facile»

Lasciata a un mese dal matrimonio, Ginevra Lambruschi aveva saputo sdrammatizzare con un post social che la ritraeva con un bicchiere di vino gigante. L'addio con il calciatore Mirko Antonucci però non è stato così facile, soprattutto perché di mezzo c'è una bambina, la piccola Sophie, rimasta a casa con la mamma. Adesso che l'ex attaccante della Roma sembra aver ritrovato l'amore, lei è tornata alla carica con un post al veleno, nel quale traspare anche tanta amarezza.

«Ciao a tutti. Ho appena saputo certe cose che ovviamente immaginavo ma vi chiedo la cortesia di non inviarmi niente sulla vita privata del mio ex compagno, padre di mia figlia - scrive Ginevra Lambruschi nel suo post social - A me, ai miei amici, alla mia famiglia non ci interessa assolutamente nulla, questo ragazzo è liberissimo di uscire con questa ragazza attuale, non voglio fare nome e cognome visto che già la porta allo stadio con tanto di goal dedicato, le stesse cose che faceva con me, mentre io sto vivendo da sola con mia figlia e fortunatamente ho i miei genitori vicino... quindi vi chiedo un minimo di rispetto per me e per la piccola Sophie visto che stiamo vivendo una situazione non facile della nostra vita, ma stiamo cercando lo stesso di andare avanti, grazie», le sue parole.

Antonucci non ha mai commentato l'addio alla ex compagna. Suo profilo social non ci sono tracce della nuova fidanzata (per il momento). L'ex Roma dedica tanti messaggi social alla figlia, anche se spesso i commenti che riceve non sono proprio teneri. «Sono il tuo posto sicuro», ha scritto nell'ultimo posto. «Un padre che riesce a vedere la figlia 3 giorni al mese... il suo posto sicuro», risponde ironicamente un utente. «Uomo senza pa**e, fai vomitare», attacca un altro. Insomma, almeno il grande giudice dei social, sa da che parte stare.