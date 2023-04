Simone Coccia Colaiuta dalla Venier: «Stefania Pezzopane? Siamo stati minacciati di morte. Ora siamo amici, ma non escludo il ritorno»

Stefania Pezzopane si è lasciata con il suo compagno dopo 9 anni. Oggi è lui, Simone Coccia a raccontare il suo punto di vista a Domenica In. Dice che ha sofferto anche lui e vuole raccontare il suo dolore a Mara Venier.

«Si sono innamorati delle loro differenze delle loro segrete emozioni», così raccontava la Pezzopane la scorsa domenica nello show di Rai 1. Lui si è innamorato della sua saggezza lei della sua energia. Nove anni di passioni ed esplorazioni di situazioni che erano sconosciute. «Ci siamo innamorati perchè diversi. All'inizio non avevamo pensato che sarebbe stata una storia così importante invece la storia importate è arrivata». Lacrime agli occhi Stefania raccontava questo.

Simone Coccia Colaiuta, l'ex di Pezzopane: «Tutti a dire “povera Stefania”, ma anche io sto soffrendo»

Simone Coccia: ecco perchè è finita con Stefania Pezzopane

La padrona di casa chiede a Simone Coccia Colaiuta, ospite nel suo salotto, cosa ha provato quando ha sentito quelle parole della sua ex. «Mi sono emozionato e ho provato tanto dolore perchè non mi apsettavo che questa storia finisse. Abbiamo vissuto tanti momenti belli insieme ma difficili perchè il suo lavoro ha attirato attenzione maligna nei nostri confronti. Noi abbiamo subito tante atrocità solo perchè eravamo innamorati e diversi. Ma tra due pianeti diversi c'è attrazione. È la storia più importante della mia vita e in futuro non troverò mai una donna del genere». E continua: «Il rapporto è cambiato si era trasformato in amicizia. Nessuno dei due ha la colpa è venuto a mancare l'amore che si è trasformato in amicizia. Forzare le cose è inutile».

L'ex parlamentare Pezzopane dalla Venier: «Con Simone ci siamo lasciati con amore». E spuntano le lacrime

Possibile ritorno

Ma Mara Venier non si rassegna: «Vedo però tanto dolore nei vostri occhi, davanti a tanta cattiveria potrebbe rinascere qualcosa?»

Simone ha gli occhi lucidi: «Io sicuramente non dico che non ci tornerò più siamo rimasti in ottimi rapporti, è un rapporto che continua a vivere. Ci diamo il buongiorno e la buonanotte, forse è un momento di riflessione. Ci sono state cose pesanti»

Ma cosa è successo? Erano seguiti da tutti, lo sguardo dell'opinione pubblica era "torbido" il problema era la differenza d'età? «Era scattato un meccanismo infernale mi giudicavano non per il mio lavoro ma per il mio compagno. Mi hanno minacciata di morte». Questo aveva spiegato la Pezzopane la scorsa settimana. «Si sono innescati meccanismi di cattiveria contro di noi da parte di persone malate, sono arrivate ad infamarci, minacciarci, anche di morte, a fare e dire qualunque cosa. Abbiamo denunciato e alcune sono state condannate», prosegue Simone a Domenica In. «Si è riversato un odio contro di noi, sarebbero stati contenti di vederci appesi, ma Stefania Pezzopane ha un carattere d’acciaio, come me; quindi, abbiamo affrontato queste situazioni insieme e ci siamo difesi con gli avvocati».

«Stefania manifesta il suo dolore, io non lo faccio vedere. Spesso delle persone mi dicono che mi vedono bene, ma la giornata è fatta di 24 ore ma quando sto da solo non voglio farmi vedere sofferente. Nella nostra storia non è finita per colpa di altri, l'amore si è trasformato». Racconta Simone.

La denuncia degli ex è contro chi li ha inondti di insulti e cattiverie solo perchè innamorati. Anche quando Simone partecipò al Gf Vip non mancarono le critiche feroci. «Lei è sempre stata un gradino sopra anche a chi è sopra di lei. E' piccola di statura ma arriva dove uomini altissimi non sono mai arrivati e mai arriveranno»