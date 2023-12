Tiziano Ferro, «influenza e coccole» insieme a figli Margherita e Andreas

Tiziano Ferro si trova ancora in America in compagnia dei suoi figli, Margherita e Andreas. Il cantante di Latina non può tornare in Italia perché altrimenti potrebbe perdere la custodia dei figli. La separazione dall'ex marito Victor Allen si è rivelata più complicata del previsto e Tiziano ha dovuto modificare molti dei suoi impegni, tra cui il tour promozionale per l'uscita del suo primo romanzo, per rimanere nei confini americani ed essere presente per i figli avuti poco tempo fa.

Chi ha bambini in casa lo sa, questo è il periodo peggiore in cui i più piccoli tendono a prendere raffreddori e influenza stando a contatto con altri bambini. I figli di Tiziano Ferro non fano eccezione, purtroppo. Andiamo a scoprire che cosa è successo e il post pubblicato dal cantante di "Sere Nere".

Tiziano Ferro, l'influenza lo ferma a casa

Tiziano Ferro ha pubblicato una tenera foto con i figli Margherita e Andreas che li immortala sul tappeto di casa in America, in pigiama.

La dolce famiglia si è beccata una "bella" influenza stagionale che li ha costretti a stare al caldo, a riposo, magari guardando un bel film tutti insieme.

«Influenza e coccole», scrive Tiziano che abbraccia la piccola Margherita, mentre Andreas è impegnato a fissare la televisione, incantato.

I fan e gli amici vip del cantante di Latina hanno commentato augurando a lui e ai piccoli una pronta guarigione e, nel frattempo, tanto amore.