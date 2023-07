Valentina Ferragni in vacanza con il fidanzato a Forte dei Marmi, lui ha 9 anni meno di lei e sono già stati insieme: ecco chi è Matteo

Valentina Ferragni ha ritrovato l'amore dopo Luca Vezil? Da qualche giorno, la sorella di Chiara Ferragni ha iniziato a pubblicare alcune storie su Instagram in cui si vede un ragazzo misterioso. Finalmente è stata svelata la sua identità, ma non è un volto nuovo. I due infatti erano stati beccati insieme la scorsa primavera in Messico, poi più nulla. ma ora pare proprio che la storia sia ufficiale. Solo pochi giorni fa Luca, il suo ex, annunciava la sua relazione con Virginia Stablum, ex corteggiatrice di Uomini e Donne e Miss Universo Italia. Ora anche Valentina sembra pronta a rendere pubblico il suo amore.

Valentina Ferragni dimentica Luca Vezil, baci ed effusioni con un 22enne in un noto locale in Messico: ecco chi è Matteo Napoletano

Valentina Ferragni innamorata a Forte dei Marmi: ecco chi è lui

Valentina Ferragni si trovava a Forte dei Marmi per trascorrere qualche giorno di vacanza al mare con il nuovo fidanzato e dall'amico inseparabile, Pablo, un dolcissimo bulldog francese, che si diverte a nuotare nel mare, tra le braccia del misterioso ragazzo.

Ma chi è lui? Lei non lo svela con tag o altro, ma lo fa un suo amico che è in vacanza con lei in una storia Instagram. Si chiama Matteo Napoletano classe 2001 (9 anni in meno rispetto a Valentina), è di Castelfranco Veneto ma vive a La Miranda, una località di Los Angeles, California, e si trova negli Stati Uniti perché frequenta la "Biola" University.

Luca Vezil: «Valentina Ferragni? Mi hanno offerto soldi per raccontare la fine della nostra storia. Casa loro è un'accademia militaresca»

La storia tra Valentina e Matteo

Matteo era già stato avvistato con la sorellina di Chiara Ferragni negli scorsi mesi, ma dopo un po' i rumor erano scemati e sembrava che tra i due fosse finito tutto. Sono tornati insieme, invece, pronti a godersi un'estate meravigliosa. I fan sono felicissimi per lei e sperano che possa trovare la serenità accanto a lui, mentre gli hater le rimproverano di aver atteso l'annuncio della nuova relazione di Luca Vezil per uscire allo scoperto.