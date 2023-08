Il lieto fine di Afraa, nata sotto le macerie del terremoto in Siria: «Ora sta bene, guarigione miracolosa»

Quando la piccola Afraa, in un primo momento chiamata Aya dai medici, è stata trovata tra le macerie di un edificio crollato in Siria, il cordone ombelicale era ancora attaccato alla mamma, morta poco dopo il parto. Il video del suo miracoloso salvataggio dopo il devastante terremoto del 6 febbraio che colpì la Turchia e la Siria, provocando oltre 44mila morti, fece il giro del mondo.

Divenne il simbolo della vita che vince anche nelle catastrofi più terribili.

E in poche ore provenirono centinaia e centinaia richieste di adozione da tutto il mondo. E a distanza di 6 mesi dal sisma, la piccola sta bene.

Siria: la bambina nata sotto le macerie del terremoto che ha avviso la madre è stata adottata dagli zii che l'hanno chiamata Afraa, in onore della mamma scomparsa. #siria #terremoto pic.twitter.com/EukpJkmCwJ — Fulvio Scaglione (@fulvioscaglione) February 25, 2023

La piccola divenne così popolare che tentarono pure di rapirla, ma adesso a distanza di sei mesi è una bambina sana e felice. Afraa, scrive la Bbc online, vive nella casa degli zii che la stanno crescendo insieme ai loro 7 figli nella città siriana di Jindayris, non lontano dal confine turco.

«È ancora piccola, ma mi ricorda suo padre e sua sorella Nawara, soprattutto il sorriso. Anche loro sono morti durante il terremoto», racconta lo zio, Khalil al-Sawadi. Subito dopo il devastante sisma che ha colpito Jindayris, la madre di Afraa è entrata in travaglio e ha partorito sotto le macerie della sua casa: la donna è morta prima che i soccorritori li trovassero.

La piccola Afraa è stata l'unica sopravvissuta della sua famiglia: suo padre, Abu Rudaina, e i suoi 4 fratelli sono morti, insieme alla madre. Il video del salvataggio della bimba è stato condiviso sui social ed è diventato virale: ricoverata in ospedale, inizialmente le era stato dato il nome Aya, che significa miracolo in arabo, ma poi gli zii che l'hanno adottata hanno deciso di darle il nome di Afraa, come la madre.