Baby milionaria a 12 anni, va in concessionaria e compra un'auto da 250mila euro: «È per la famiglia»

Una vita all'insegna del lusso. Nel mondo esistono tanti milionari che posso godersi la vita nel miglior modo possibile tra jet privati, hotel a 5 stelle e spiagge e luoghi esclusivi super costosi. Ma quello di Pixie Curtis è un vero e proprio record. La ragazzina, infatti, ha solo 12 anni, ma da più di un anno possiede due società e il suo conto in banca è già milionario.

La sua fortuna deriva senza dubbio dalla mamma, ma non solo. Pixie, infatti, è la figlia della regina delle pubbliche relazioni Roxy Jacenko, molto nota in Australia e nel Regno Unito. Ma molto dipende anche dal papà, Oliver Curtis, ex banchiere che nel 2016 è stato condannato per insider trading. Ma le doti della piccola imprenditrice sono evidenti e addirittura potrebbe pensare di andare in pensione tra solo qualche anno...

La piccola imprenditrice, infatti, è già a capo di due aziende: una di giocattoli e una di cosmetici, dimostrando di essere molto precoce per quanto riguarda gli affari.

E, adesso, che da qualche mese sii è trasferita con la famiglia a Singapore è stata lei incaricata dai suoi cari a cercare una nuova auto per spostarsi in città.

Così, nonostante la giovane età, si è diretta in concessionaria e, dopo aver visionato molte macchine, ha optato per un'auto davvero costosa, ma anche comoda per una famiglia. La ragazzina ha acquistato una Range Rover dal valore di 250mila euro e a darne la notizia è stata proprio lei sul suo profilo Instagram.

Ancora dovrà attendere qualche anno prima di impugnare tra le sue mani il volante del bolide-

Pixie Curtis è alla ricerca di una nuova auto dopo che la sua famiglia si è trasferita a Singapore. Ma sicuramente dimostra come anche a quell'età abbia capacità fuori dal comune. Acquistare un'auto, nonostante il portafoglio, non è certo una cosa semplice e lei ha dimostrato di avere anche un grande senso di responsabilità acquistando una macchina spaziosa e confortevole per tutta la famiglia.