Alberto Antonini, morto il giornalista di Formula 1 ed ex portavoce della Ferrari: aveva 62 anni

È morto all'Ematologia Seragnoli del Policlinico Sant'Orsola di Bologna Alberto Antonini, portavoce della scuderia Ferrari di F1 quando il team principal era Maurizio Arrivabene, fino a inizio 2019. Di Imola, aveva 62 anni e aveva costruito la sua carriera a Autosprint, e poi aveva collaborato con Sky e altre testate. Lascia la moglie Barbara.

Alberto Antonini, la carriera

Come riporta Sky Sport Antonini era approdato alla Ferrari nell’inverno della stagione 2015. Da quel momento in poi ha ricoperto il ruolo di addetto stampa e ha gestito le attività media della Scuderia Ferrari in pista.

Arrivabene: «Gli volevo bene»

«Alberto, Uomo educato e per bene, un professionista preparato di grande umiltà e umanità (doti non comuni oggi dove tutti si sentono fenomeni), ma soprattutto un caro amico, gli volevo bene. Un abbraccio, Maurizio». È il messaggio che l'ex team principal Ferrari Maurizio Arrivabene ha affidato ad Autosprint.