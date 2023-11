Morto Abdoul Majid Tamiz, storico compagno della madre di Alessandra Mussolini: «È stato un padre affettuoso»

Abdoul Majid Tamiz, compagno storico di Maria Scicolone, madre di Alessandra Mussolini, si è spento oggi, 30 novembre, all'età di 82 anni. A comunicarlo è la stessa Scicolone insieme alle figlie Elisabetta e Alessandra Mussolini: «Majid ha smesso di soffrire». L'uomo, un cardiochirurgo iraniano, è stato il compagno di Maria Scicolone fin dagli anni '70, quando i due si conobbero.

«Un padre affettuoso», il ricordo di Alessandra Mussolini

«È stato un marito esemplare ed un padre affettuoso che ha amato e rispettato mia madre oltre ogni limite», ha dichiarato Alessandra Mussolini. «Per me e per mia sorella Elisabetta un padre affettuoso e sempre presente», aggiunge. Legato alla madre fin dagli anni '70, Majid Tamiz ha rappresentato infatti una figura paterna per le due sorelle Mussolini. «Ringraziamo il personale medico e paramedico della clinica Quisisana - prosegue - e soprattutto il reparto di terapia intensiva del Policlinico Casilino per la professionalità e la grande umanità che ci hanno dimostrato e della quale saremo per sempre grate».