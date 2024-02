«Dai peli sul viso (dall'età di 14 anni) alla barba folta: prima mi vergognavo, ma ora mi sento potente»

I canoni di bellezza imposti dalla società costringono le donne a depilarsi diverse volte al mese e a curare la pelle nei minimi dettagli per risultare sempre in ordine e di bell'aspetto. I social media hanno contribuito a rafforzare la visione secondo cui i peli non sono cool e vanno eliinati, sempre e comunque. Negli ultimi tempi, però, diverse ragazze hanno detto basta e si ribellano a quei canoni che costringono le donne a risultare sempre belle e perfette. Così, anche Gennevieve Vaillancourt, 40 anni, si pone controccorrente e si presenta al mondo con la barba folta, lanciando un messaggio rivolto a tutte le donne: amatevi, per come siete.

Tutto è cominciato all'età di 14 anni, quando Jennevieve, originaria dell'Ontario (Canada), ha riscontrato una strana peluria sul viso: più i giorni passavano e più i peli aumentavano.

Lei si vergognava di quella nuova trasformazione a cui si stava sottoponendo il suo corpo e per sentirsi più femminile si radeva ogni centimetro di barba. Nonostante schiuma e rasoio fossero all'ordine del giorno, i peli comparivano il mattino seguente. Insieme alla barba, però, crescevano anche gli insulti: la gente la prendeva in giro, l'additava per strada e faceva commenti cattivi e inopportuni che arrivavano alle orecchie di Jennevieve.

Anche la famiglia rideva alle sue spalle: «Ero disgustata da me stessa, mi vergognavo», ha confessato la donna al Mirror. Dopo diverse visite mediche, Jennevieve ha scoperto che la causa di quella peluria era la sindrome dell'ovaio policistico.

Un giorno, dopo tanti anni passati a nascondersi, qualcosa dentro di lei è cambiato per sempre.

Nel 2021, quando Jennevieve aveva 37 anni, decise che era arrivato il momento di liberarsi dal peso dei pregiudizi e vivere la vita in base alla sua volontà. Una mattina era davanti allo specchio per radersi ancora una volta quella barba folta che tanto odiava, quando ha posato il rasoio e ha detto basta: «Ho iniziato a cambiare la mia mentalità per sfidare i tradizionali standard di bellezza che ci vengono insegnati come ragazze e donne, e ho iniziato a concentrarmi maggiormente su ciò che vedo come bello nelle persone e nel mondo», ha spiegato la 40enne.

Da quell'esatto momento, la svolta: Gennevieve ha iniziato a condividere sui social la sua storia per essere fonte di isperazione ad altre donne, per far capire loro che si è belle anche con qualche piccolo difetto e che l'importante è accettarsi e volersi bene. La donna ha raccontato: «Ho ricevuto sostegno da numerose donne provenienti da diverse parti del mondo. Adesso non vedo più la mia barba come un limite, adesso mi sento potente».