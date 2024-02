«Ho scoperto che il mio fidanzato è sposato e ha figli. Sta con la moglie da più di 30 anni, ma non riesco a stare senza di lui»

Non tutte le storie d'amore hanno un lieto fine e vanno come si sperava. A volte, le relazioni finiscono per incompatibilità di carattere, per motivi familiari o perché si sta attraversando un periodo no. Ma, il tradimento è più difficile da accettare come principale causa della fine di un rapporto. Scoprire da un giorno all'altro che il partner faceva tutto con te e con un'altra pesona (la moglie): le serate romantiche, i pranzi con i parenti, la colazione a letto, il sesso. Scoprire di essere stati traditi coostringe ad aprire gli occhi e a leggere tutti quei segnali che prima non si vedevano.

Una donna ha raccontato la sua storia fatta di dolore, dipendenza affettiva e bugie. Al New York Post ha spiegato che è stata legata sentimentalmente con un uomo: i due fidanzati sono stati insieme cinque anni, finché lei non ha scoperto di essere stata l'amante di lui per tutto quel tempo. La donna, che è rimasta nell'anonimato con il nickname Con il cuore spezzato in Maryland, sapeva che il fidanzato aveva una lunga relazione alle spalle, durata 15 anni ma finita da tempo e dimenticata.

Ma, la realtà era un'altra: il fidanzato era, ed è, sposato con quella stessa donna che lui diceva di aver lasciato. Lui sta con la moglie da più di trent'anni e hanno dei figli insieme.

Per cinque lunghi anni, l'uomo ha mentito a entrambe le donne e ha vissuto con loro due storie parallele.

L'amore è beffardo e Con il cuore spezzato in Maryland l'ha scoperto a sue spese. Nonostante tutte le bugie, le menzogne e il tradimento, la donna non riesce a chiudere definitivamente il rapporto con l'uomo. «Ho provato ad andarmene molte volte, ma torno sempre indietro, da lui».

L'amante ha raccontato di non riuscire a trovare pace dopo aver scoperto l'amara verità. Ha confessato di essersi ammalata e di essere stata ricoverata per depressione tre volte: «Non sono una sfasciafamiglie. Ho solo bisogno di aiuto».